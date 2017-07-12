فيديو فضح كيم كارديشيان... هل تتعاطى الكوكايين؟

هل فضح هذا الفيديو تعاطي كيم كارديشيان المخدرات؟

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LBCI News Lebanon

هاجم روّاد موقع تويتر نجمة تلفزيون الواقع كيم كادريشيان بعدما لاحظوا وجود خطين باللون الأبيض على الطاولة خلفها أثناء تسجيلها فيديو عبر تطبيق "سناب شات" عن مجموعتها الجديدة من ألبسة الأطفال، فظنوا أنّها كانت تتعاطى مخدّر الكوكايين.



وسارعت كيم إلى الردّ على هذه الشائعات من خلال القول للمعجبين "لا أستخفّ بشائعاتٍ كهذه لذا سأقوم بدحضها بسرعة فائقة. ما ترونه هو سكر أبيض جراء الحلوى من متجر "ديلان" للحلويات".

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لكن يبدو أنّ المادة البيضاء على الطاولة لم تكن سكر، فشرحت كيم كارديشيان بعدها بفيديو عبر سناب شات وتويتر أعلنت خلاله أنّ الخطين الأبيضين على الطاولة هما بسبب طاولة الرخام.



وشرحت بعدها كيم في الفيديو "لدي أولاد وهذا ليس أسلوب حياتي، لم يكن كذلك يوماً". لكن يبدو أنّ المادة البيضاء على الطاولة لم تكن سكر، فشرحت كيم كارديشيان بعدها بفيديو عبر سناب شات وتويتر أعلنت خلاله أنّ الخطين الأبيضين على الطاولة هما بسبب طاولة الرخام.وشرحت بعدها كيم في الفيديو "لدي أولاد وهذا ليس أسلوب حياتي، لم يكن كذلك يوماً".