بالفيديو - حسناء يوتيوب صوّرت عملية جراحية في دماغها... ماذا حدث لها تحت مبضع الجراح؟

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صوّرت مدوّنة جمال ناشطة على موقع يوتيوب ومعلّمة مدرسة أميركيّة فيديو أثناء خضوعها لجراحة الدماغ المفتوحة التي خضعت لها حيث أزال الأطباء 95 بالمئة من الورم وفق ما قالت في الفيديو.واشتهرت كورتني اليزابيث وارنر بنشرها مقاطع الفيديو على يوتيوب وانستغرام منذ العام 2014 حيث تُعلّم تقنيات المكياج المتعدّدة. وأعلنت كورتني في فيديو عبر يوتيوب أنّها مصابة بالمرحلة الثالثة من سرطان الدماغ.وأجرت كورتني العمليّة تحت تأثير المخدّر الموضعي وكانت تتحدّث بشكلٍ طبيعي مع الأطباء. وصوّرت في الفيديو نوبة الصرع التي انتابتها خلال الجراحة.وخضعت كورتني لعمليّة إزالة الورم الذي كان يتواجد في الجزء المسؤول عن الكلام في الدماغ وكان عليها البقاء مستيقظة طوال الوقت وطلب منها الأطباء التحدّث معهم.وحظي الفيديو الذي نشرته عبر قناتها الخاصة على يوتيوب من داخل غرفة العلميّة أكثر من 226 ألف مشاهدة.