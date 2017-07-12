منوعات 12 تموز 2017 12/07/2017 08:59:40 بالفيديو - مشادات بين الركاب وقائد الطائرة... ما سبب البلبلة على متن طائرة مصرية؟

ماذا حصل على متن هذه الطائرة؟

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LBCI News Lebanon





وفي التفاصيل، ذكر موقع

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ونشر أحد ركّاب الطائرة فيديو من خلال الرحلة عبر موقع فيسبوك ويظهر فيه أحد الركاب وهو يُعاني جراء شدة الحرارة، فيما أظهر الفيديو بكاء الأطفال، واستخدام الراكبين أوراقاً للتهوية.



وأشار صاحب الفيديو أنّ الشركة رفضت إنزال الركاب من الطائرة أو تأجيل الرحلة حتى إصلاح المكيّف وأضاف أنهم انتظروا 4 ساعات في المطار من دون معرفة الخطوة التالية.



وبسبب العطل، أكّد المسؤولون حدوث تذمر من الركاب ومشادات بينهم وبين قائد الطائرة. وأضافوا أن الطائرة وصلت مطار برج العرب في الساعة الثامنة من صباح الاثنين، وتم إنهاء إجراءات خروج الركاب بسهولة. تذمّر ركّاب طائرة مصرية وصبّوا جام غضبهم على قائد الطائرة وطاقمها بعد تعطّل أجهزة التكييف قبل إقلاع الطائرة المتجهة من مطار الكويت إلى مطار برج العرب في الاسكندرية.وفي التفاصيل، ذكر موقع العربية.نت أنّ الطائرة تتبع لشركة خاصة وليس شركة مصر للطيران، وأنّ عطلاً حدث قبل الإقلاع تسبّب بوقف عمل أجهزة التكييف لكنّ المسؤولون قاموا سريعاً بإصلاحه وأقلعت الطائرة من دون مشاكل.ونشر أحد ركّاب الطائرة فيديو من خلال الرحلة عبر موقع فيسبوك ويظهر فيه أحد الركاب وهو يُعاني جراء شدة الحرارة، فيما أظهر الفيديو بكاء الأطفال، واستخدام الراكبين أوراقاً للتهوية.وأشار صاحب الفيديو أنّ الشركة رفضت إنزال الركاب من الطائرة أو تأجيل الرحلة حتى إصلاح المكيّف وأضاف أنهم انتظروا 4 ساعات في المطار من دون معرفة الخطوة التالية.وبسبب العطل، أكّد المسؤولون حدوث تذمر من الركاب ومشادات بينهم وبين قائد الطائرة. وأضافوا أن الطائرة وصلت مطار برج العرب في الساعة الثامنة من صباح الاثنين، وتم إنهاء إجراءات خروج الركاب بسهولة.