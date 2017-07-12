بعد وفاة زوجها بشهرين فقط... وقعت في غرام شقيقه

تخوض السيدة مايلي مولر علاقة غرامية جديدة بعد شهرين فقط على وفاة زوجها.

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وليس الغريب في الأمر أن قلب مولر خفق من جديد، إلا أنّها قد وقعت في غرام شقيق زوجها بعد شهرين فقط على وفاة الأخير.

وكانت مولر قد وجدت زوجها، مايكي، البالغ من العمر 36 عاما جثّة على الأريكة في الصباح بعدما دار شجار بينهما بسبب تمضيته لساعات طويلة في العمل انتهى بطلبها منه أن ينام في غرفة الجلوس.

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ووقعت مايلي في حب كريس بعدما ساندها واولادها الثلاثة خلال المرحلة الصعبة التي عاشوها جرا وفاة مايكي المفاجئ.

يُذكر أنّ الزوج كان يعمل لساعات إضافيّة كي يُفاجئ زوجته برحلةٍ إلى خارج البلاد في ذكرى زواجهما.

مايلي وزوجها

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مايلي وكريس، اخ زوجها

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