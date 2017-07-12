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12 تموز 2017
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بعد وفاة زوجها بشهرين فقط... وقعت في غرام شقيقه

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بعد وفاة زوجها بشهرين فقط... وقعت في غرام شقيقه
تخوض السيدة مايلي مولر علاقة غرامية جديدة بعد شهرين فقط على وفاة زوجها.
وليس الغريب في الأمر أن قلب مولر  خفق من جديد، إلا أنّها قد وقعت في غرام شقيق زوجها بعد شهرين فقط على وفاة الأخير.
 
وكانت مولر قد وجدت زوجها، مايكي، البالغ من العمر 36 عاما جثّة على الأريكة في الصباح بعدما دار شجار بينهما بسبب تمضيته لساعات طويلة في العمل انتهى بطلبها منه أن ينام في غرفة الجلوس.
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ووقعت مايلي في حب كريس بعدما ساندها واولادها الثلاثة خلال المرحلة الصعبة التي  عاشوها جرا وفاة مايكي المفاجئ.
 
يُذكر أنّ الزوج كان يعمل لساعات إضافيّة كي يُفاجئ زوجته برحلةٍ إلى خارج البلاد في ذكرى زواجهما.
 
مايلي وزوجها
 
After his death, Ashley learned her husband had been working extra hours to save up to take her to Prague for their anniversary on July 3
مايلي وكريس، اخ زوجها
 
It has emerged that she is now in a relationship with his brother, Chris (together, surrounded by a heart), after he supported her through her grief
 
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