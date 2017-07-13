بالصور - ضيف غير متوقع أبكى العروس يوم زفافها...

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انهارت عروس أميركيّة بالبكاء خلال حفل زفافها حيت تفاجأت بالرجل الذي تلقى قلب ابنها المراهق الذي توفي في العام 2015.وكانت العروس بيكي تورني البالغة من العمر 40 عاماً قد حجزت مقعداً لابنها المتوفي "تريستون" خلال الحفل. ويُذكر أنّ الشاب قد أنقذ بعد وفاته في 19 تشرين الأول 2015، 5 أشخاص مختلفين وذلك من خلال ​وهب ​الأعضاء.وتلقّت بيكي يوم الجمعة مفاجأة جميلة خلال حفل زفافها حين التقت للمرّة الأولى "جايكوب كيلبي" الذي تلقى قلب ابنها. وبدأت الوالدة بالبكاء واستمعت إلى نبضات قلب ابنها.يُذكر أنّ زوج بيكي، كيلي (44 عاماً) قد خطّط لهذه المفاجأة وأخبر جميع المدعوين باستثناء العروس.