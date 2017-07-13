حادثة مروعة على مدرج أخطر مطار في العالم

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قُتلت سائحة يُعتقد أنها من نيوزيلندا بعدما اصطدمت بها طائرة أثناء اقلاعها في مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن، الكاريبي، والذي يُعدّ مدرجه الأخطر في العالم.وكانت المرأة (57 عاماً) تُشاهد إقلاع الطائرة من نوع بوينغ 737 والتي تديرها خطوط طيران الكاريبي الجوية بالقرب من سياج في نهاية المدرج حين اصطدمت الطائرة بها وأوقعتها أرضا.وتعرّضت المرأة لإصاباتٍ في الرأس استدعت نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.واشتُهر مطار سانت مارتن بكونه أخطر مطار في العالم للمتفرجين وليس للمسافرين وذلك بفضل قرب المدرج من الشاطئ العام الذي يكتظ بالروّاد.وعلى الرغم من علامات التحذير على الطرق العامة، إلاّ أنّ السيّاح ينجذبون إلى هذا المكان لالتقاط صور السيلفي أثناء إقلاع الطائرات على مسافة قريبة جداً منهم.