بالفيديو- رحلة سياحية تتحوّل الى مأساة... هكذا توفي رجل الأعمال السبعيني!

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توفي رجل أعمال أسترالي بارز في تايلاند أثناء ممارسة رياضة التزلج الهوائي أو parasailing، وقد التقطت زوجته فيديو وثّق هذه اللحظة المرعبة.وبحسب اللقطات، فقد ظهر السيد روجر جون هوسي وهو يبتسم لزوجته وهي تقوم بتصويره على شاطئ كاتا في فوكيت، استعداداً للإقدام على هذه الرياضة المائية يوم الأربعاء الماضي.ولكن بعد لحظات قليلة من رفعه في الهواء، سقط السيد روجر البالغ من العمر 70 عاماً في المياه من على ارتفاع أكثر من 30 متراً بينما كانت زوجته وعشرات الناس على الشاطئ يشاهدون هذه اللحظة المرعبة.وقد هرعت خدمات الطوارئ بالسيد هوسي إلى مستشفى باتونغ القريب، إلا أنه توفي بعد وقت قصير. وقد ألقي القبض على مشغل القارب والمشرفين على هذه الرياضة، ووجّهت اليهم التهم.