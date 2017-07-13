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13 تموز 2017
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حظر إعلان لمنتجٍ نسائي بسبب المشاهد الجنسية المبالغ بها!

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حظر إعلان لمنتجٍ نسائي بسبب المشاهد الجنسية المبالغ بها!
حظرت الهيئة المكلّفة تحديد معايير الإعلان في بريطانيا إعلاناً عن منتجٍ نسائي لحلاقة المناطق الحساسة بعدما اعتبرت أنّه يُسبّب "إهانة خطيرة" للنساء.

وتضمّن الإعلان لمنتج "Femfresh" نساء يرتدين الملابس الداخلية وملابس السباحة ويرقصن على وقع الموسيقى. وعُرض الإعلان على قناتي ITV والقناة الرابعة بداية هذا العام وتضمنّ مشاهد قريبة من مناطق النساء الحساسة.
الإعلان


وتلّقت الهيئة 17 شكوى بشأن الإعلان الذي اعتُبر أنّه يُجسّد المرأة كسلعة بطريقةٍ جنسيّة للغاية. بالمقابل، لم تعتبر الشركة التي تمتلك المنتج "Church & Dwight UK" أنّ الإعلان يهين المرأة.

بل برّرت الشركة بالقول إنّ الإعلان يستهدف النساء ضمن الفئة العمرية 18 و34 عاماً وأنّ اللقطات القريبة من المناطق الحساسة في الفيديو كانت للدلالة أنّ المنتج يُعطي نتيجة ناعمة.
 


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