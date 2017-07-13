دخل مجموعة غينيس بفضل لياقته البدنية...لن تصدقوا كم يبلغ من العمر!

انضم إلى مجموعة غينيس للأرقام القياسية بفعل لياقته البدنية العالية

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LBCI News Lebanon

كسر البريطاني كارلتون وليامز الرقم القياسي إذ استطاع القيام بـ 2682 تمرين ضغط او ما يُعرف بالـ Push Up خلال ساعة واحدة.



وانضم وليامز البالغ من العمر 52 عامًا إلى مجموعة غينيس للأرقام القياسية بفعل لياقته البدنية العالية.