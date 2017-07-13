راكبة تروي تجربتها المقززة... ماذا فعل الراكب بجانبها على متن الطائرة؟

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ادعت سيدة أن موظفي الخطوط الجوية الأميركية تركوها تنام في مقعدها خلال رحلة من نيويورك بينما كان الرجل الجالس بجانبها يمارس العادة السرية.وقد تحدّثت الشابة كلوي كينع، مديرة العلاقات العامة والاعلام في متجر بيرغدورف غودمان في نيويورك، عن هذه التجربة المروعة من خلال تعليق نشرته على موقوع Medium في 9 تموز الحالي.وقد روت الشابة البالغة من العمر 30 عاماً كيف كان الرجل يجلس بينها وبين امرأة اخرى على متن الطائرة عندما أقلعت من نيويورك فى نهاية أيار الماضي. وقالت الشابة إنها نامت، وأن الرجل، الذي لم يذكر إسمه، بدأ يمارس عادته السرية.وبحسب السيدة كينغ، فقد قام موظفو شركة الطيران بتغيير مكان السيدة الأخرى بعدما اشتكت مما يحصل، إلا أنهم تركوها هي نائمة في المقعد بالقرب من النافذة غافلة عن سلوك الرجل المتهور.وقبل وقت قصير من هبوط الطائرة، وبعدما استيقظت كينغ، قامت إحدى المضيفات بأخذها الى الخلف لإخبارها بما حدث وإبلاغها بأنه سيتم القبض على الرجل في المطار في باريس.وقالت الشابة إنه بدلاً من السماح لها بالجلوس في مكان آخر، فقد أجبرت على العودة إلى مقعدها المشترك مع الرجل حتى الهبوط.ويشار الى أن الخطوط الجوية الأميركية رفضت التعليق على جنسية الرجل أو ما إذا ألقي القبض عليه، وقالوا إنهم اتصلوا بالسلطات الفرنسية وطلبوا منها ملاقاته بعد نزوله من الطائرة.