منوعات 13 تموز 2017 13/07/2017 23:00:20 أذكى البلدان في العالم...اي مرتبة احتل لبنان؟

من بين 128 دولة...هذه المرتبة التي احتلها لبنان

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LBCI News Lebanon

بحسب مؤشر ICI لقياس قدرة البلدان على الاستفادة من اقتصاد المعرفة، احتل لبنان المرتبة المئة في لائحة الذكاء من بين 128 دولة.



ويعمل هذا المؤشر من خلال تقييم بيئة التعليم والإبداع وجذب المواهب واحتمال إدخال التكنولوجيا والابتكارات في اقتصاد المعرفة. *** للاطلاع على اللائحة كاملة اضغط هنا للاطلاع على اللائحة كاملة الإعلان

