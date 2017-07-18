بالصور – جزيرة للبيع بأقلّ من نصف مليون دولار ولكن...

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تُعرض جزيرة مذهلة قبالة جنوب اسكتلندا للبيع بثمن يُقارب الـ 423 ألف دولار (تحديداً 325 ألف باوند) .وتُسمّى الجزيرة الصغيرة بـ "Little Ross" وهي عبارة عن منارة صغيرة تحيط بها جزيرة بالقرب من دمفريز وغالواي، اشتهرت في العام 1960 حين قُتل حارس المنارة على يدّ زميله.واكتُشفت الجريمة حين وصل سكرتير المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة إلى الجزيرة مع ابنه لتناول وجبة الغداء ورأى جثّة الحارس المدعو "هيو كلارك". وبعد مطاردة وطنية، ألقي القبض على المجرم روبرت ديكسون الذي حُكم عليه بالسجن المؤبّد.أمّا اليوم، فتُعرض الجزيرة مساحتها 117359 متراً مربعاً للبيع بثمن زهيد جداً. الصفقة تضمّ شراء الجزيرة مع 6 غرف نوم وكوخ باستثناء المنارة التي تعمل بشكلٍ أوتوماتيكي.ويُمكن الوصول إلى الجزيرة عبر قارب خاص أو مروحية.