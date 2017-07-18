بالفيديو- علقت يدها بباب القطار... فهل نجت؟

جرّها قطار بعدما أغلق الباب على يدها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار روما,قطار,جرّها قطار بعدما أغلق الباب على يدها

LBCI News Lebanon

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي سجلته كاميرات المراقبة في محطة للقطار في العاصمة الايطالية روما لسيدة جرّها قطار بعدما أغلق الباب على يدها.



وأغلق باب القطار بشكل مفاجئ على حقيبة السيدة بعدما غيّرت رأيها وقررت النزول منه، فبدأ القطار بجرها على الرصيف حين تحرك قبل أن تتمكّن من الفرار في نهاية النفق.

الإعلان



وعند وقوع الحادثة، هرع الموجودون في النفق إلى مساعدة السيدة التي ذكرت وسائل اعلامية ايطالية انها من الجنسية البيلاروسية، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ولم يستطع أحدهم تحريرها.



وتم نقل السيدة البالغة من العمر 43 عامًا إلى الى مستشفى قريب حيث اتّضح أنها تعاني من بعض الكسور كما تم نقلها إلى قسم العناية المركزة.