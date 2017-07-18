بالفيديو- علقت يدها بباب القطار... فهل نجت؟

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي سجلته كاميرات المراقبة في محطة للقطار في العاصمة الايطالية روما لسيدة جرّها قطار بعدما أغلق الباب على يدها.
وأغلق باب القطار بشكل مفاجئ على حقيبة السيدة بعدما غيّرت رأيها وقررت النزول منه، فبدأ القطار بجرها على الرصيف حين تحرك قبل أن تتمكّن من الفرار في نهاية النفق.
وعند وقوع الحادثة، هرع الموجودون في النفق إلى مساعدة السيدة التي ذكرت وسائل اعلامية ايطالية انها من الجنسية البيلاروسية، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ولم يستطع أحدهم تحريرها.
وتم نقل السيدة البالغة من العمر 43 عامًا إلى الى مستشفى قريب حيث اتّضح أنها تعاني من بعض الكسور كما تم نقلها إلى قسم العناية المركزة.
وباشرت السلطات الإيطالية بتحقيق في الحادث واوقع الشهود اللوم على السائق متهمين إياه بالإهمال والتهوّر إلا أنه قال في مقابلة له إنه نظر مرتين في المرآة قبل أن يحرك القطار.