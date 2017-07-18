كريستيانو رونالدو يؤكد شائعة حمل حبيبته... "بابا" للمرّة الرابعة!

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أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشائعة التي تم تداولها في الآونة الأخيرة أن صديقته جورجينا رودريجيز حامل وذلك في حديث لصحيفة الموندو الإسبانية.وقد سُئل رونالدو خلال المقابلة عما إذا كان "سعيداً" بحمل صديقته بطفله الرابع فأجاب "نعم، كثيراً".وجاء هذا الخبر بعد اسابيع على ولادة توأمه ايفا ماريا وماتيو يوم 8 حزيران الماضي.يُشار إلى أنّ جورجينا حامل بشهرها الخامس أو السادس بحسب ما نشرت الصحف مؤخراً.الجدير ذكره، أنّ جورجينا وكريستيانو كانا قد التقيا للمرة الأولى في صيف 2016 داخل متجر لماركة غوتشي في مدريد.مصدر