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18 تموز 2017 - 11:23
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بالصور: وجد رسالة كتُبت منذ 22 عاماً... إليكم مضمونها الذي يثير الذعر!

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بالصور: وجد رسالة كتُبت منذ 22 عاماً... إليكم مضمونها الذي يثير الذعر!
انتشرت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عُثر عليها داخل منزل في سيدني وكانت قد كُتبت منذ 22 عاماً أيّ عام 1995.

وقد أثارت هذه  الرسالة التي كتبها غريغ ويلكينسون ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنّها تنبأت بحصول حرب عالمية تخوضها جماعات تدعي اعتناق الديانة الاسلامية. كما تشير هذه الرسالة إلى النهضة الاقتصادية التي ستمر بها الصين.
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وفي التفاصيل، عثر ساشا إيليك على هذه الرسالة المطبوعة داخل علبة بلاستيكية في حائط الحمام وذلك خلال عملية ترميم للمنزل.

وجاء في الرسالة التالي: "مرحباً، هذه الرسالة وضعت في الحائط عشية عيد الفصح يوم السبت 15 نيسان من العام 1995.

يُشار إلى أنّ الرسالة التي تألفت من 3 صفحات مليئة بالتنبؤات نشرها صاحب المنزل عبر فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى حيث نالت ردود فعل كثيرة.

The three-page letter, written by then 49-year-old Greg Wilkinson, was typed up on Word for Windows V5.0 on a 'top of the scale' laptop


'China will gear up as a world economic super power,' Mr Wilkinson predicted

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