لماذا تنزعج مضيفات الطيران حين تطلبون المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارة على الطائرة؟

الإعلان

نشر موقع ميرور البريطاني خبراً يشير إلى طلبات المسافرين الأكثر إزعاجاً بالنسبة لمضيفات الطيران.وفي التفاصيل، فقد تبين أنّ المسافرين الثملين، الوقحين والحمقى هم الأكثر إزعاجاً للمضيفات. كما أنّ طلب المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية يندرج على لائحة الطلبات المزعجة.أمّا عن سبب انزعاج مضيفات الطيران، أشارت إحدى المضيفات عبر مدونة These Gold Wings إلى أنّ سكب كوب من المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارة يستغرق وقتاً أكثر من أي مشروب آخر لأنّ غاز ثنائي أكسيد الكربون ينبعث منها بكمية أكثر في الجو، وهذا الوقت المهدور على حدّ قولها يمكن أنّ يستثمر لخدمة 3 ركاب آخرين.