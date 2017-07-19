صورة تفطر القلوب... رضيع يُقبل والدته قبل أن تفارق الحياة

قصة مؤثرة... إليكم تفاصيلها

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LBCI News Lebanon

انتشرت صورة مؤثرة لطفل يعطي والدته قبلة الوداع قبل أن تفارق الحياة.

وفي التفاصيل، نُقلت الوالدة الأسترالية إيموغين بيتراك إلى المستشفى في الأسبوع 36 من حملها وذلك بسبب إصابتها بالتهاب الأذن، ويعتقد أنّها أصيبت بمرض المكورات السحائي، وهو مرض بكتيري مزمن سببه عدوى بكتيريا النيسيرية السحائية أو المكورة السحائية.

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ووضعت الأم طفلتها اليانور قبل 4 أسابيع من موعد ولادتها، لكن إيموغين توفيت بعدها بأشهر بسبب ورم شديد في دماغها.

لكن قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، أُدخل طفلها البالغ من العمر 17 شهرًا إلى غرفتها في المستشفى وقبلّها على جبينها.