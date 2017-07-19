بالصور - حفل زفاف غير اعتيادي... إنّه "الأبرد" على الإطلاق!

الزواج "الأبرد"...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أنتاركتيكا, القارة القطبية الجنوبية,زفاف,الزواج "الأبرد"...

LBCI News Lebanon

أقيم أول حفل زفاف على الإطلاق في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا لمهندسين يعملان ضمن مشروع بريطاني لمراقبة القطب الجليدي.

وعقد توم سيلفستر وجولي بوم قرانهما وسط أجواء جليديّة في درجات حرارة دون الصفر.

وحضر الرفاف زملاء الثنائي، الذين وصل عددهم إلى 18 شخصًا.

الإعلان

والملفت أنّه الزفاف الأول الذي يقام على أراضي القارة القطبية الجنوبية واستمرّ الحفل يومين.

وسيسجّل الزواج في حكومة المقاطعة البريطانية في أنتاركتيكا.

وتعد أنتاركتيكا من أكثر القارات برودة وجفافًا، لكن التغيرات المناخية أثّرت سلبيًا عليها مع احتمالات ذوبان القارة المتجمدة بسبب ارتفاع درجات حرارة.