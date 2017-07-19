ممنوع استخدام عصا السيلفي في إيطاليا... لهذا السبب!

حظرت السلطات الإيطاليّة في مدينة ميلانو استخدام عصا السيلفي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيطاليا,عصا السيلفي,حظرت السلطات الإيطاليّة في مدينة ميلانو استخدام عصا السيلفي

LBCI News Lebanon

حظرت السلطات الإيطاليّة في مدينة ميلانو استخدام عصا السيلفي وعربات الأطعمة والزجاجات.

ودخل القرار هذا حيّز التنفيذ يوم الجمعة 14 تموز/يوليو، والهدف منه محاولة التصدي للسلوكيات المعادية للمجتمع.

ويُمنع على السيّاح والسكّان المحليين استخدام أي نوع من القناني أو العبوات الزجاجية أو حملها، وكذلك عصا السيلفي في المنطقة الواقعة بين شارع غوريزيا وميدان كانتور. كما يحظر إلقاء هذه الأمور على الأرض أو التخلص منها.

الإعلان

بالإضافة إلى ذلك، حظرت السلطات الألعاب النارية ​وعربات الأطعمة، ​إذ صدر قانون جديد يمنع أي نوع من "التجارة المتنقلة" في الأماكن العامة.

وستبقى هذه القواعد سارية المفعول حتى 13 آب/أغسطس مع إمكانيّة تمديدها إذا لزم الأمر.

وفي هذا الإطار، قالت كارميلا روزا، المستشارة الأمنية في مجلس مدينة ميلانو، "يعتبر هذا الإجراء قابلًا للتجديد، وسيتواصل تنفيذه وفقًا للضرورة".

وأضافت روزا أن الغرض من هذا القانون يتمثل في جعل السياح والسكان المحليين يعتادون عدم جلب الزجاجات والعبوات إلى المنطقة المذكورة آنفًا.