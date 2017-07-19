خرجا ولم يعودا... بعد 75 عامًا عُثر على جثّتيهما جنبًا إلى جنب!

قالت وسائل إعلاميّة سويسريّة إنّه تم العثور على جثتين متجمدتين لشخصين فُقدا منذ 75 عامًا في جبال الألب.

وفي التفاصيل، خرج مارسلان وفرانسين دومولين، وهما والدا سبعة أولاد، لحلب أبقارهما في في أحد المروج قرب شاندولين في إقليم فاليس، يوم 15 آب/أغسطس من عام 1942، لكنّهما لم يعودا.

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وقالت مارسيلين أودري دومولين، ابنتهما الصغرى: "قضينا حياتنا كلها نبحث عنهما من دون توقف. ولم نتخيّل يومًا أنه سيكون بإمكاننا إقامة جنازة تليق بهما".

وأضافت الابنة البالغة من العمر 79 عامًا: "يمكنني أن أقول إنه بعد 75 عامًا من الانتظار، تجعلني هذه الأنباء أشعر بهدوء عميق".

وقالت شرطة فاليس في بيان، ليل الإثنين، إن عاملًا عثر على جثتين تحملان وثائق إثبات شخصية الأسبوع الماضي، على نهر تسانفلورون الجليدي قرب منتجع ليه ديابليريه على ارتفاع 2615 مترًا.

وستجرى اختبارات الحمض النووي للجثتين لتأكيد هويتهما.