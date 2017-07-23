بالصور - ابنة دانييلا سمعان نسخة عن أمها... جمالها يخطف الأنفاس!

"طب الجرة ع تمها بتطلع البنت لأمها"، ينطبق هذا المثل اللّبناني على ماريا طكتوك، ابنة دانييلا سمعان من زوجها السابق، الملياردير اللّبناني ورجل الأعمال إيلي طكتوك.
ودانييلا سمعان هي زوجة لاعب كرة القدم الإسباني المحترف سيسك فابريغاس الذي أنجبت منه ثلاثة أولاد.
وبالإضافة إلى أولادها من فابرغاس، لها والدان من زوجها السابق.
وكان ملفتًا من خلال الصور التي تنشرها ماريا عبر حسابها على موقع انستغرام، الشبه الكبير بينها وبين والدتها، إذا ورثت الجمال عنها.
ويتبعها نحو 148 ألف شخص وتلقى صورها استحسان متابعيها.
شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم
my ❤️
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❤️
A post shared by Maria Taktouk (@mariataktouk) on
👋🏼 🌞
A post shared by Maria Taktouk (@mariataktouk) on