إيطالي أنهى حياته بطريقةٍ غريبة وهذا ما أرسله لزوجته في فيديو قصير...

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قرّر الشاب الإيطالي فيتانتونيو كابوتورتو، 27 عاماً، إنهاء حياته بطريقة غريبة في مدينة ديلاند في ولاية فلوريدا الأميركيّة، إذ بعث مقطع فيديو قصير أخبر فيه زوجته كوستانزا ليتليني (25 عاماً) أنَّه "سيذهب إلى مكانٍ بعيدٍ"، وفق صحيفة The Independent البريطانية.وقرّر كابوتورتو القفز من ارتفاع 4 آلاف متر حيث أخبر زوجته برسالة فيديو أنه لن يفتح المظلة هذه المرة، وسرعان ما تلقت الرسالة ذهبت ليتليني إلى مركز القفز بالمظلات وطلبت منهم منع زوجها من القفز ولكنه كان قد فات الأوان.وتم العثور على جثته لاحقاً قرب مطار ديلاند المحلي. وكانت تارات ريتشارد، موظفة في مركز القفز بالمظلات، قالت للشرطة إن كابوتورتو بدا طبيعياً جداً عندما رأته قبل أن يقفز للمرة الأخيرة.ويذكر أن كلا الزوجين كانا يعملان في شركة United Parachute Technologies، المُختصَّة بصنع حاويات مظلات القفز.