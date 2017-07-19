سائق أجرة يعيش أغرب تجربة في حياته المهنيّة... ماذا حصل لامرأة في المقعد الخلفي؟

وضعت امرأة حامل تُدعى اريكا دافيدوفيش مولودها في المقعد الخلفي من سيارة الأجرة "أوبر" إلى جانب زوجها في حين قام سائق السيارة، رايمند تيلس، بتصوير عملية الولادة.

وفي التفاصيل، فإن الزوجين كانا في طريقهما إلى المستشفى في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية يوم الأحد بسيارة أوبر عندما وضعت اريكا ابنها في المقعد الخلفي.

وتعليقاً على الحادثة قالت اريكا: "لم يحدث شيء. بطريقة ما ... الجاذبية ... الطفل انزلق فوراً. وزوجي امسك به".

حيث قال سائق السيارة تليس: "إنها مجرد سيارة أوبر، تتوقع أن تأخذ شخص من مكان إلى آخر فقط. كانت التجربة الأجمل والأبشع. أنا أعلم أنني لن أكون في وضع مثل هذا مرة أخرى".

وأكدت اريكا لاحقاً أن طبيبها نصحها بالبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة عندما تشعر بالمخاض، ولكنها انتظرت فترة أطول من اللازم لتذهب بعدها إلى المستشفى.

وقاد سائق السيارة رايمند تليس فوراً إلى المستشفى حيث أكد أن الطفل ووالدته وصلا بحالة جيدة.