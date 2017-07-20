بالصور - ثنائي كبير السن يكسر "الروتين"... على شاطئ مهجور

جلسة تصوير على شاطئ مهجور

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LBCI News Lebanon

انتشرت مجموعة من الصور لثنائي كبير السن، وهو يقوم بجلسة تصوير على شاطئ مهجور.

وتتميز السيدة بجمال فريد، وتجاعيدها ترسم على وجهها مسار حياتها ولا سيما عينيها الملونتين. أما الرجل، فما زال يمسك بيدها بحبّ واخلاص، والشيب زاده وسامة.