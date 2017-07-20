بالفيديو- بذراع واحدة ومن دون ساقين يرفع إطاراً وزنه 69 كيلوغراماً!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً، يعاني من مشكلة وراثية نادرة، وهو يقوم برفع إطار، يبلغ وزنه 69 كيلوغراماً تقريباً، 10 مرات في صالة الألعاب الرياضية في تامبا بولاية فلوريدا.ولكن الملفت في هذه القصة هو أن الشاب نيك سانتوناستاسو يعاني من حالة مرضية يطلق عليها إسم متلازمة هانهارت، وهي اضطراب وراثي يؤثر على نمو الأطراف عند الأطفال ويبلغ معدل بقاء الشخص المصاب بها على قيد الحياة 30 في المئة فقط، علماً أن نيك لديه ذراع واحدة فقط وهو من دون ساقين.والملفت هو أن نيك لاقى اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البداية بعد انتشار فيديوهات له يظهر فيها وهو يقوم بالمقالب.