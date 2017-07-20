بالفيديو- اللحظة التي كادت خلالها طائرة ترتطم بالسيارات على طريق مزدحم!

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التُقط شريط فيديو وثّق اللحظة المرعبة التي كادت خلالها طائرة ان ترتطم بالسيارات في خلال هبوط اضطراري في نيويورك.وكانت الطائرة وهي من طراز C206 صغيرة الحجم قد اقلعت من مطار بروخافين في شيرلي متوجهة الى مطار ايغلز نيست في نيو جيرسي، إلا أنها اضطرت للهبوط اضطرارياً نحو الساعة الواحدة من بعد الظهر عندما كان الطريق السريع في Yaphank مليئاً بالسيارات.والملفت أن شخصاً واحداً فقط كان على متن الطائرة، وهو الطيار جيم أودونيل، الذي نجا من هذه الحادثة ولم يصب بأي أذى.وقد استطاع سائق إحدى السيارات على الطريق، ويدعى توم لوبسكي، أن يوثّق هذه الحادثة المرعبة بأكملها.وعلى الاثر فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة السبب الذي يكمن وراء الفشل الميكانيكي الذي أدى الى هبوط الطائرة اضطرارياً.لمشاهدة الفيديو اضغطوا