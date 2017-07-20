بالفيديو- سيدة غاضبة تنتقم من حبيبها السابق بطريقة صادمة... أثارت الرعب في قلب طفليها!

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صوّر شريط فيديو لسيدة من نيوجيرسي وهي تقوم بتحطيم نوافذ سيارة حبيبها السابق بواسطة مطرقة بينما كان طفليهما يبكيان من الخوف في المقعد الخلفي.وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الفيديو يوم الأحد الماضي. وبحسب اللقطات، فيمكن سماع الرجل، الذي كان بداخل السيارة، وهو يصرخ ويقول لها إن شظايا الزجاج تصيب الطفلين، إلا أنها لم تأبه بكلامه وأكملت فعلتها.بعد ذلك، فتحت المرأة باب السيارة، حملت الطفلين ووضعتهما في سيارة أخرى.ويشار الى أنه لم يتم التعرف على هوية السيدة، إضافة الى أن الشرطة لم تعطِ تفاصيل عما إذا تمّ اعتقالها أم لا.