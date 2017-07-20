بالصورة: شابة أنفقت أكثر من 470 ألف دولار للحصول على مؤخرة كيم كارداشيان!

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نشرت صحيفة نيويورك بوست خبراً مفاده أنّ شابة تُدعى جينيفر بامبلونا تبلغ من العمر 24 عاماً من ساو باولو، أنفقت أكثر من 470 ألف دولار لحقن 1.89271 ليتر من الدهون في مؤخرتها، وذلك بهدف الحصول على شكل جسم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.وقد لفتت الشابة في حديث صحفي إلى أنّ الأطباء شرحوا لها مخاطر هذه العملية والنتيجة التي قد تودي بحياتها إلّا أنّها أصرت على ذلك معتبرة أنّها لو توفيت ستكون حينها جميلة وسعيدة.يُشار إلى أنّ جينيفر كانت قد خضعت لعملتين لتكبير ثدييها سابقاً، عملية شفط دهون، عملية تصغير الأنف، كما أزالت أربعة أضلاع من جسمها في السنوات السبع الماضية.يُذكر، أنّ بامبلونا كانت قد شاركت في عرض أزياء لدار فيرساتشي، كما ابتكرت ماركة تجميل خاصة بها بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج " Plastics of Hollywood".