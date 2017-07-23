3 نساء هن حبيبات مميزات... ما هي أبراجهن؟

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يرى عدد كبير من الناس أن الأبراج تلعب دوراً مهماً في حياتهم اليومية وتؤثر على شخصيتهم.ومن هذا المنطلق، قررنا أن نعرض عليكم في ما يلي، استناداً الى علم الفلك، أبراج النساء اللواتي ينجحن في العلاقات العاطفية ويعتبرن حبيبات مميزات، ما يجعل فرص استمرار علاقاتهن العاطفية مع الشريك تستمر لفترة طويلة.- برج الحمل: تعتبر صاحبة برج الحمل حبيبة صادقة وتلتزم بعلاقتها مع الحبيب عندما تجد الشخص المناسب. تسعى الى دعم شريكها لتحفيزه نحو الأفضل، كما إنها إنسانة مغامرة وتحب الحياة.- برج الجوزاء: هي إنسانة عاطفية جداً، تسعى الى بناء علاقة غير مملة مع الشريك، فتتمتّع بحياتها الى أقصى الحدود.- برج العذراء: تتميّز صاحبة برج العذراء بأنها شخص ناضج يحب أن يعتني بالغير. هي إنسانة منطقية وتتخذ القرارات الحاسمة بطريقة منطقية.