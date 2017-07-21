بالصورة - إيفانكا ترامب والهوت دوغ الغريب!

صورة نشرتها إيفانكا ترامب حيّرت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي

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LBCI News Lebanon

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته، مع متابعيها عبر تطبيق سناب شات صوراً من حفل عيد الميلاد الذي أقامته لابنتها أرابيلا بمناسبة بلوغها عامها السادس.



لكن صورة واحدة نشرتها الابنة المدلّلة لترامب كانت كفيلة بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الصورة هي عبارة عن "وجبة" مؤلّفة من الهوت دوغ والمارشميلو.

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وتساءل سريعاً روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن سرّ هذه الوجبة الغريبة، ويبدو أنّها وجبة يتمّ تحضيرها في الفلبين في أعياد ميلاد الصغار لكن ما علاقة ابنة إيفانكا بالفلبين؟



وفق موقع Delish، إنّ هذا المزيج من الطعام يرتبط بأصوله بالولايات المتّحدة حين احتلّت الفلبين بين 1898 و1946.



بعيداً من هذه الوجية الغريبة، قدّمت إيفانكا في حفلة عيد ميلاد ابنتها الباستا أيضاً. وتساءل سريعاً روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن سرّ هذه الوجبة الغريبة، ويبدو أنّها وجبة يتمّ تحضيرها في الفلبين في أعياد ميلاد الصغار لكن ما علاقة ابنة إيفانكا بالفلبين؟وفق موقع Delish، إنّ هذا المزيج من الطعام يرتبط بأصوله بالولايات المتّحدة حين احتلّت الفلبين بين 1898 و1946.بعيداً من هذه الوجية الغريبة، قدّمت إيفانكا في حفلة عيد ميلاد ابنتها الباستا أيضاً.