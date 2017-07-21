لا يجنون المال بل يشقون في صرفه... حياة أولاد أغنياء فيتنام في صور

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نرى يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يتباهى بنشرها أولاد أغنياء منطقة ما حول العالم وذلك لإظهار حياة الترف التي يتمتّعون بها للجميع.وغالباً ما يلجأ هؤلاء الأولاد إلى تطبيق انستغرام الشهير لنشر صورهم هذه، فأصبح انستغرام منصّة لهم للتباهي بثرواتهم.وكما رأينا سابقاً حياة الترف التي يتمتّع بها أولاد أغنياء طهران، انكلترا، دبي، روسيا والكثير غيرها من المدن والدول، إليكم كيف يعيش أولاد أغنياء فيتنام.عبر حسابهم الخاص علىالذي يضمّ أكثر من ​41 ألف متابع، ينشط أولاد أغنياء فيتنام بنشر صور مقتنياتهم باهظة الثمن كالسيارات الرياضية، ملابس المصممين العالميين وطبعاً المجوهرات.إليكم أبرز الصور