الشخصية الكرتونية "ويني ذا بو" ممنوعة في الصين...

أظهر محتوى أقلقرّرت الصين منع استخدام شخصية الدب الكرتونية "ويني ذا بو" على مواقع التواصل الإجتماعي بعد مقارنة شخصية ديزني بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب موقع "سي أن أن
" الإخباري.
وقد بدأ النشطاء على تويتر بتداول صور تشير إلى الشبه بين الرئيس الصيني والدب "ويني ذا بو" حيث أصبحت هذه الصور مصدراً للسخرية على بعض وسائل الإعلام. وتم حذف كل الصور لهذه الشخصية الكرتونية عن مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت في الصين حيث نبّهت السلطات الشركات الخاصة من مزودي الخدمات الإلكترونية بحجب الشخصية تماماً من محركات البحث وتطبيقات الدردشة.
وبدأت هذه السخرية منذ عام 2013 حيث انتشرت أول صورة بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وشبّه المتداولون الصورة بالدب ويني وصديقه شخصية "نمور" الكارتونية.
ويذكر أن في الصين تحظر على الناس السخرية من القادة الصينيين وذلك يشمل شبكة الإنترنت التي تواجه رقابة مستمرة. ورداً على الرقابة، يسعى مستخدمو الإنترنت إلى تطوير رسائل مشفّرة وسريّة للتحايل على السلطات.