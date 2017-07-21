فتاة تزرع وجهاً بأكمله بعدما شوَّهته رصاصة!

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زرع الأطباء وجهاً كاملاً لشابةٍ تبلغ من العمر 21 عاماً في مستشفى "كليفلند" الأميركي بعدما تشوّه نتيجة إصابتها بطلقة نارية في وجهها.وشملت العملية زراعة الأنف وفروة الرأس والشفاه والرموش وعضلات الوجه والجفون والأعصاب والأسنان ومعظم الفك. وقد أكّدت إدارة المستشفى أن العملية قد استغرقت 31 ساعة وأجراها 11 طبيباً، حيث تعتبر ثالث عملية زراعة وجه كامل في العالم.وقال أحد أعضاء فريق الجراحة، براين غاتسمان، إنّ العملية ستمنح المريضة حياة فعّالة، حيث تستطيع الإنخراط من جديد في المجتمع كأي إنسان طبيعي وبامكانها التكلم والتنفس والبلع بشكل طبيعي ولكن بعد وقت من الراحة وإعادة التأهيل.أيضاً، رفضت المستشفى الكشف عن اسم المريضة واسماء المرضى المتبرعين حيث أعلن الأطباء أن هذه الفتاة هي أصغر إمرأة في الولايات المتحدة تخضع لمثل هذه العملية.ويذكر أن المستشفى قد زرع عملية مشابهة عام 2008 حيث تمّ زرع أول وجه إنسان لكن بنسبة 80% من الوجه فقط ولكن هذه هي الأولى من نوعها بنسبة 100%. وجرت أول زراعة وجه لإنسان في العالم عام 2010 في إسبانيا.