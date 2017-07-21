بالصور – رحلتها تحوّلت إلى كابوس... ماذا حصل مع هذه المسافرة؟

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في سابقة غريبة من نوعها، نشرت شابة أميركية تُدعى جيسي شار من سان فرانسيسكو، صورة عبر حسابها الرسمي على تويتر، عبرت من خلالها عن استيائها الكبير من تصرفات إحدى المسافرات على متن طائرة JetBlue الأميركية.وفي التفاصيل، ظنت الشابة أنّها تجلس في مكان استثنائي لأنّ المقعدين في الطائرة بجانبها كانا شاغرين، إلا أنّها تفاجأت بامرأة تخلع حذاءها وتضع قدميها على جانب مقعدها.يُشار إلى أنّ جيسي كانت في بداية الرحلة قد نشرت صورة المقاعد الخالية بجوارها معربة عن سعادتها بذلك، إلّا أنّها عادت ونشرت لاحقاً صورة تظهر قدمي الراكبة "المزعجة" الأمر الذي حوّل رحلتها إلى كابوس.إليكم الصور: