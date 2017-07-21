فيديو لبث مباشر خدع 17 مليون مستخدم على فيسبوك... ما قصته؟

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استطاعت صفحة على موقع فيسبوك أن تخدع نحو 17 مليون مستخدم من خلال فيديو لبث مباشر.وفي تفاصيل هذه القصة، فقد شاهد حوالي 17 مليون مستخدم على الموقع فيديو لبث مباشر لعاصفة شرسة جداً، وقد أُرفق الفيديو بتعليق فسّر أن هذه العاصفة "تحدث في الوقت الراهن"، علماً أنها كانت غير حقيقية.والملفت هو أن عدداً كبيراً من الرواد قد صدّقوا أن هذه العاصفة هي حقيقية، ولكنها في الواقع كانت عبارة عن صور GIF أي صور متحركة، مرفقة ببعض المؤثرات الصوتية.وقد نشرت صفحة تحمل إسم Newsfeed هذا البث المباشر، وبعد 4 سنوات من إحراز هذا الفيديو لنسبة مشاهدة عالية جداً قامت صفحة أخرى تحمل إسم Cherry Orchard بنشر فيديو مماثل.وبعد إجراء الكثير من الأبحاث، تبيّن أن صاحب هذا الـ gif هو رجل سلوفيني يدعى ماركو كوروسيك، قد تمكّن من التقاط صور لعاصفة رعدية supercell ضربت جنوب داكوتا الجنوبية في 19 تموز من العام 2015.