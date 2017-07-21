تفادى الاصطدام بأكبر طائرة في العالم... مهاراته أنقذت حياة 892 راكباً

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تلقى طيار تهنئات عدة على مهاراته الكبيرة التي ساعدته على تفادي ما كان يمكن أن يكون تصادماً مميتاً في الجو بين طائرتين.وقد قام قائد الطائرة روبرتو فاليسلي، الذي كان يقود طائرة سيشل ايرباص A330 فوق موريشيوس، بدور حاسم من أجل تفادي عملية التصادم مع طائرة إمارات ايرباص A380، أكبر طائرة ركاب في العالم، والتي كانت تتجه مباشرة إلى طريقه. ولكن في حال كان قد حصل هذا التصادم، كان أدى الى وفاة نحو 892 راكباً.وكان الخطأ نتيجة قيام طاقم طيران الإمارات بالإبلاغ عن ارتفاع غير دقيق للطائرة، بحسب ما ذكرت Avian Herald.وكانت الطائرة الاماراتية تطير من دبي الى موريشيوس يوم الجمعة الماضي. أما الطائرة الأخرى فكانت قد اقلعت قبل وقت قصير جداً من مطار موريشيوس وكانت تتجه نحو جزيرة ماهي.ونشير الى أن المسافة بين الطائرتين كانت فقط نحو 13 كيلومتراً.