العثور على أقدم إيموجي في العالم... إلى أي عامٍ تعود؟

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كشف فريق تركي وإيطالي من علماء الآثار عن ما يُمكن أن تكون "أقدم إيموجي لوجهٍ ضاحك في العالم" في واحدة من أهمّ المدن القديمة في العالم "قرقميش" في تركيا وفق صحيفة "حرييت" التركية.وخلال عملية التنقيب، كشف الفريق عن ابريق، يُعتقد أنّه يعود للعام 1700 قبل الميلاد، رُسم عليه ما يُشبه ايموجي الوجه الضاحك. والصدفة كانت أنّهم وجدوا هذا الابريق تزامناً مع اليوم العالمي للايموجي (17 تموز).وقال قائد الفريق نيكولو مارشيتي لوكالة أناضول التركية "نعتقد بأننا وجدنا أقدم وجهاً ضاحكاً (Smiley emoji) في العالم، لا نعرف ما السبب الذي دفع الرسام إلى رسم هذا الشعار على الابريق".وبالإضافة إلى الابريق، وجد الفريق مجموعة من الأواني القديمة في الموقع نفسه.