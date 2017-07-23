أفضل 10 شركات عالمية للنساء العاملات

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أسّست موظفة سابقة في وول ستريت تُدعى جورجين هوانغ ومديرة سابقة في شركة غوغل رومي نيومين موقعاً إلكترونياً يحمل اسم "Fairygodboss" يتيح للنساء تقييم الشركات التي يعملن فيها أو عملن فيها سابقاً للمساعدة في نشر لائحة تضمّ أفضل الشركات للنساء.ووفق تقرير USA Today، تأمل المؤسستان أن يدفع التقييم السيء بمدراء الشركات إلى العمل بجهد في حين تأملان أن يُشجّع التقييم الإيجابي الشركات أن تُقدّم الأفضل بعد.وأصدر الموقع هذا الأسبوع لائحة بأفضل الشركات للنساء وفق تقييم النساء العاملات لثلاثة عوامل: الرضا في الوظيفة، المساواة في العمل بين النساء والرجال وما إذا كن ينصحن النساء الأخريات بالعمل في هذه الشركة.إليكم لائحة بأفضل 10 شركات للنساء وفق التقرير:10 – طومسون رويترز: 73 بالمئة ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة وتقييم الشركة هو 3.6 على 59- كايزر بيرمانينت: 71 بالمئة من النساء ينصحن النساء الأخريات في العمل بالشركة. تقييم الشركة هو 3.7 على 58- أميركان اكسبرس: 76 بالمئة ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة. تقييم الشركة 3.8 على 57- آبل: 73 بالمئة من النساء ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة. تقييم الشركة 3.9 على 56 – ديلويت (تقييمها 3.7 على 5) وسايلز فورس (تقييمها 4.1 على 5) وPwC (تقييمها 3.8 على 5) حلت كلّها في المرتبة السادسة.5 – جنرال الكتريك: 82 بالمئة من النساء ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة. تقييم الشركة 3.9 على 54 – بيسيكو: 76 بالمئة ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة. تقييم الشركة 3.9 على 53 – Accenture: 79 بالمئة من النساء ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة. تقييم الشركة 3.9 على 52 – ديل: 83 بالمئة ينصحن النساء الأخريات في العمل بالشركة. تقييم الشركة 4.2 على 51 – بوسطن غروب للاستشارات: 82 بالمئة ينصحن النساء الأخريات بالعمل في الشركة. تقييم الشركة 4.3 على 5