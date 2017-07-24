عريس يتعرض لحادث خطير قبل ايام من حفل زفافه... ماذا حل به؟

ماذا حل به؟

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LBCI News Lebanon

قبل شهر واحد فقط من موعد حفل زفافه، تعرض كريس ستافورد من ولاية تكساس الأميركية لحادث غيّر حياته عندما كان يمضي أوقاتا ممتعة في حوض السباحة.



وكان كريس يلعب برفقة ابنه البالغ من العمر 23 شهرا وخطيبته ماديسون عندما فقد الإحساس برجليه جراء قفزة في بركة السباحة.

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ولم تكن المرة الأولى التي يقفز فيها كريس في الماء يومها إلا أن الأخيرة كانت كفيلة بالتسبب له بالأذى فنقل إلى المستشفى حيث اكتشف أنه اصيب بالشلل.