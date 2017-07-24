بالفيديو - وثّقت لحظة وقوع حادث سير مميت وصرخت "قتلت شقيقتي وسأدخل السجن"

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ألقت السلطات المحليّة في مقاطعة "ميرسيد"، كاليفورنيا، القبض على شابة تبلغ من العمر 18 عاماً بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول خلال وقوع حادث اصطدام مروّع يوم الجمعة الفائت.وأظهر البث المباشر التي صوّرته المتّهمة أوبدوليا سانشيز على سناب شات لحظة وقوع الحادث الذي أدّى إلى مقتل شابة تبلغ من العمر 14 عاماً عرّفت عنها سانشير بأنها شقيقتها.ووفق شرطة كاليفورنيا فإنّ قاصرتين في المقعد الخلفي لم تضعا حزام الأمان أثناء قيادة سانشيز للسيّارة وأضافت الشرطة أنّ الأخيرة كانت تحت تأثير الكحول حين انقلبت سيارتها واصطدمت بحاجز من الأسلاك الشائكة قبل أن تستقر في ساحة.وقال قائد شرطة مقاطعة "ميرسيد" إنّ الضحية جاكلين سانشير قُتلت في الحادث بعدما كانت تجلس في المقعد الخلفي بدون حزام أمان وذلك بعدما طارت من السيارة.وتُسمع المتّهمة في الفيديو الذي صوّرته وهي تصرخ "لقد قتلت شقيقتي، لكنني لا أكترث للأمر، لقد قتلت شقيقتي وأعلم أنني سأدخل السجن لكنني لا أكترث، آسفة حبيبتي".وأكّدت العائلة أنّ الضحية كانت ستحتفل بعيد ميلادها الـ 15 وفق تقليد لاتيني يُسمّى " Quinceanera" يوم الأحد.وتُواجه سانشيز اليوم تهمة القتل أثناء القيادة تحت تأثير الكحول.