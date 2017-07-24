مايكل فيلبس خاض السباق مع قرش أبيض... من كان الفائز؟

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خاض السباح الأميركي مايكل فيليبس (32 عاماً) السباق التجريبي ضد القرش الأبيض في إطار برنامج "شارك ويك" (أسبوع القرش) الذي بثته شبكة "ديسكافري" يوم أمس الأحد 23 يوليو/تموز الحالي.وصوّرت الحلقة في المياه المفتوحة في محيط الكايب تاون جنوب إفريقيا وذلك لمسافة 100 متر، تحت عنوان "فيليبس ضد القرش: العظيم ذو الذهبيات ضد الأبيض الكبير"، وواجه فيليبس تحدياً مع أسرع وأكبر الحيوانات المفترسة في المحيط، بحسب ما روّجت له الشبكة.قام 15 غواصا بحماية السباح الأولمبي العالمي، بالإضافة إلى إرتدائه بدلة تم تصميمها خصيصاً للمشاركة في ذلك السباق وهي محاطة بأقصي درجات التأمين. وقد فاز القرش الأبيض على السباح العالمي بفارق ثانيتين فقط على مسافة 100 متر.وفي حديث مع فيليبس قال: "صعب عندما يكون لديك رؤية منخفضة. نحن قد وضعنا خطا ليبدو وكأننا في مسبح ولكن من الصعب أن ترى في خط مستقيم وأن ترى أين أنت ذاهب في الماء. لم نكن أنا والقرش بجنب بعضنا البعض. ولكن التحدي كان في جعل القرش يسبح في خط مستقيم."وأضاف:"حبي لأسماك القرش بدأمنذ صغري. أنه أروع شيء خضته، فيمكنكم رية كيف ركزت على محاولة إعداد نفسي للمياه الباردة واستعدادي للغوص فيها، وأنا شخص لا يحب الماء الباردة."وقال أيضاً: "لم أكن أتوقع أن أفوز على القرش ولكن كنت أرغب بإعطاء نفسي أفضل فرصة لمعرفة مدى السرعة التي بإمكاني الذهاب بها ومقارنة سرعتي بسرعة بعض الحيوانات السريعة التي لدينا في المحيط".ويذكر أن السباح الأميركي قد اعتزل مسابقات السباحة في آب الماضي بعد أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016" حيث أحرز 5 ذهبيات وفضية، رافعاً رصيده إلى 28 ميدالية أولمبية، بينها 23 ذهبية في أربع نسخ من الألعاب الأولمبية.