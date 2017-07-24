فيديو مؤثر لرجل يقف للمرّة بعد تعرضه لحادث خطير... فماذا فعل؟

الإعلان

بعد 4 أشهر على تعرضه لحادث سير كاد أن يودي بحياته، انتشر فيديو مؤثر بكثافة لضابط في القوات البحرية الاميركية سجل اللحظة التي استطاع الوقوف بها للمرّة الأولى.وتسبّب حادث السير الذي تعرض له جاستن غرانت بنزيف وباصابة حادة في دماغه ما أدّى إلى دخوله في غيبوبة، الأمر الذي دفع زوجته لورا إلى الانتقال للعيش في مكان قريب من المستشفى لمواكبته في محنته ومساعدته على استعادة حياته الطبيعية مثل السير وتناول الطعام وغيرها من الأمور.ومنذ أن استفاق جاستن من غيبوبته، تحرص لورا على نشر مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام توثّق من خلالها مراحل تطور حالة زوجها، وكان الفيديو الأخير الذي نشرته قد لاقى استحسان رواد جميع مواقع التواصل الإجتماعي لأنه مؤثر كثيرا.وتظهر لورا في الفيديو وهي تساعد جاستن الذي تمكن من الوقوف على رجليه للمرة الأولى بعد الحادث ليقبلها ويضمها إليه من بعدها.وشُوهد الفيديو أكثر من 3 ملايين مرّة كما تلقت لورا على حسابها أكثر من 3000 تعليق.شاهدوا اللحظة المؤثرة في الفيديو ادناه