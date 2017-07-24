فيديو لأردني يُغيّر لون سيارته بكبسة زر يجتاح الإنترنت... فما السرّ؟

يغير لون سيارته من خلال الضغط على زر مفتاح السيارة

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LBCI News Lebanon

نشر الشاب الأردني علاء طراونه مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يظهر فيه وهو يغير لون سيارته من خلال الضغط على زر مفتاح السيارة.



وتداول رواد موقع فيسبوك الفيديو الذي اثار تعجبهم بكثافة متسائلين عن الطريقة التي يستطيع فيها علاء فعل ذلك ببساطة، ونال الفيديو أكثر من مليون مشاهدة، إلا أن الأخير كشف خدعته في وقت قصير.

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وقام علاء الذي يعمل في مجال الإعلانات في دولة قطر بنشر مقطع فيديو ثان اوضح فيه أن الفيديو الأول مفبرك عن طريق برنامج على الكمبيوتر.