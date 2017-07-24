بالفيديو - "أرض الحب"...حديقة للبالغين فقط !

صمم الكوريون حديقة مختلفة عن باقي الحدائق في العالم يُطلق عليها اسم ارض الحب في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.



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وتختلف هذه الحديقة عن الحدائق الأخرى إذ تضم 140 منحوتة حول موضوع الجنس وتجسد الوضعيات المختلفة التي بامكان الأزواج اتخاذها خلال ممارسة العلاقة الحميمة.



وتعتبر جزيرة جيجو من أشهر الوجهات السياحية لتمضية شهر العسل وذلك بسبب مناخها الجميل ومناخها الدافئ.



ولا يمكن لمن هم دون الـ 18 عامًا زيارة الحديقة لذلك خصّص القيّمون عليها مكانا للأطفال حيث يلعبون وينتظرون أهلهم عند زيارة الحديقة.



وافتتحت هذه الحديقة عام 2004 وكان تلاميذ جامعة تخرجوا حديثًا هم من عملوا على نحت التماثيل.