مقدّم برامج يشعل حرباً إلكترونية بين بلدين... ماذا قال؟

اتُهم بالعنصرية...

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LBCI News Lebanon

أدت تعليقات تلفظ بها مقدم البرامج البرازيلي راوول غيل إلى اشتعال حرب الكترونية بين البرازيليين والجنوب كوريين اذ اعتبرها هؤلاء عنصرية.

وبدأ التوتر بين الشعبين عندما شاركت فرقة "KARD" وهي من كوريا الجنوبية وتقدم اغاني البوب في برنامج مشهور جدًا يقدمه راوول غيل.

وبعدما وجّه غيل الأسئلة لأعضاء المجموعة، استخدم يديه ليمثل حركة تدل على شكل عيون الشعوب الآسيوية والتي تعتبر من أكثر الحركات اهانة لهم.

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ولم يتوقّف غيل عند هذا الحدّ بل علق في وقت لاحق خلال الحلقة بعد مشاركة طفل ياباني قائلا" كان يجب عليه أن يفتح عينيه"، الأمر الذي أثار غضب الكوريين.

وانتشرت التعليقات المنتقدة لغيل بكثافة على كافة مواقع التواصل الإجتماعي وبخاصة على موقع تويتر حيث انتشرت الهاشتاغات بين البلدين.