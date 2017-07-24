علق داخل الصراف الآلي... فلن تصدقوا ماذا فعل للخروج!

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احتُجز عامل صيانة داخل الغرفة الخلفية لماكينة الصراف الآلي التابع لمصرف "بنك اوف اميركا" في ولاية تكساس الأميركيّة، حين كان يغير قفل غرفة تتصل بأجهزة الصراف الآلي فأغلق الباب عليه ولم يكن بإمكانه الاتصال بأحد لعدم وجود هاتف بحوزته.ولجأ العامل إلى حيلة ذكية حيث أرسل نداء استغاثة كُتب بخط يده على ورقة صغيرة أخرجها عبر إحدى فتحات الصرّاف الآلي المخصصة لاستلام كشف الحساب، وهو ما اعتبره كثر من مستخدمي الجهاز مزحة في بداية الأمر.وكتب عامل الصيانة على الورقة: "الرجاء المساعدة، أنا عالق هنا، وليس لدي هاتف، يرجى الإتصال برئيسي"، وكتب رقم هاتف رئيسه بالعمل.وتوجهت الشرطة إلى المكان بعدما قرر أحد مستخدمي الصراف الاتصال بها، حين سمع صوت العامل يصدر من داخل الغرفة وفوجئ العناصر بسماعهم صوتاً خافتاً يخرج من الآلة حيث قال أحدهم: "لقد سمعنا صوته من داخل الجهاز. لن ترى أمراً مماثلاً في حياتك. شخص علق في جهاز الصراف الآلي، هذا جنون!"