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24 تموز 2017 - 10:41
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بالصور: لن تصدقوا كيف يعيش أولاد الأغنياء في جنوب افريقيا!

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بالصور: لن تصدقوا كيف يعيش أولاد الأغنياء في جنوب افريقيا!
يُشكل تطبيق انستغرام مساحة واسعة للتباهي خصوصاً للناس الأغنياء!

واللافت أنّ أولاد الأغنياء في العالم هم أبرز من يتباهون بممتلكاتهم وثرواتهم عبر هذا التطبيق.

في هذا السياق، نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صوراً نُشرت عبر حساب Rich Kids of South Africa على انستغرام أي "أولاد الأغنياء في جنوب افريقيا" تُظهر حياة الترف التي يعيشها هؤلاء الشبان.
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واللافت أنهم ينعمون بحياة سهلة للغاية إذ تقتصر على السفر والتسكع في الفنادق ذات فئة الـ 5 نجوم، التباهي بالسيارات الفخمة، وأحذية اللوبوتان...

إليكم أبرز الصور:


The Rich Kids of South Africa enjoy posting pictures of stacks of their cash to Instagram

Both the young men and young women had a thing for expensive cars, which they flaunted

Many self-styled Rich Kids are the children of rich parents or have made money as entrepreneurs 

Making its followers jealous, the account is full of snaps of luxurious holidays all over the world

Many of the Rich Kids are couples and they often post snaps of expensive his and hers fashion - like these matching Louboutins

The Rich Kids often post pictures of their latest expensive buys, including this Carter purchase

One Rich Kid flaunted their gold iPhone while enjoying an expensive meal in Johannesburg

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