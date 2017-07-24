بالصور: لن تصدقوا كيف يعيش أولاد الأغنياء في جنوب افريقيا!

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يُشكل تطبيق انستغرام مساحة واسعة للتباهي خصوصاً للناس الأغنياء!واللافت أنّ أولاد الأغنياء في العالم هم أبرز من يتباهون بممتلكاتهم وثرواتهم عبر هذا التطبيق.في هذا السياق، نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صوراً نُشرت عبر حساب Rich Kids of South Africa على انستغرام أي "أولاد الأغنياء في جنوب افريقيا" تُظهر حياة الترف التي يعيشها هؤلاء الشبان.واللافت أنهم ينعمون بحياة سهلة للغاية إذ تقتصر على السفر والتسكع في الفنادق ذات فئة الـ 5 نجوم، التباهي بالسيارات الفخمة، وأحذية اللوبوتان...إليكم أبرز الصور: