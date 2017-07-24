بالصور: سرقة حساب كايلي جينير على سناب تشات... فهل نُشرت صورها العارية!

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نشرت صحيفة ميرور البريطانية خبراً مفاده أنّ شخصاً اخترق حساب نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير عبر سناب تشات وتوعّد بنشر صور عارية لها.وفي التفاصيل، فقد تلقى متابعو كايلي رسائل عبر سناب تشات تحثهم على متابعة مستخدم اسمه 'chikri95' وذلك بهدف رؤية صور كايلي العارية.في سياق متصل، نشر 'chikri95' عبر حسابه على تويتر عبارة "لدي صور كايلي جينير وهي عارية".يُشار إلى أنّه لم يتم نشر أيّ صور فاضحة حتى الآن. والجدير ذكره أنّها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حسابات كايلي للقرصنة فقد اختُرق حسابها عبر توتير عام 2016.إليكم ما نشره المُخترق: