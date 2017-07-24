بالفيديو: تقليد دانماركي غريب جعل النار تشتعل في جسمه!

الإعلان

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حادثة صادمة ومرعبة أثناء إجراء تقليد دانماركي.وفي التفاصيل، سُكبت المياه على شاب قيل إنّ عمره 25 عاماً من ثمّ القرفة وخلطة من التوابل تقيداً بالعادات إلّا أنّ ما حصل لم يكن في الحسبان إذ اشتعلت النيران في الشاب لثوانٍ قبل أنّ يتم إخمادها ما تسبّب بحروق طفيفة له في قدميه.الجدير ذكره، أنّ رش القرفة وخلطة من التوابل على الشبان والشابات من التقاليد الدانماركية القديمة للغاية، يتم القيام بها لكلّ فرد تخطى سن الـ 25 عاماً ولم يتزوّج.إليكم الفيديو الذي نُشر على موقع LiveLeak: