بالفيديو- عزف على الغيتار أثناء خضوعه لعملية جراحية في الرأس!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل هندي يعزف على الغيتار داخل غرفة العمليات أثناء خضوعه لعملية جراحية في الرأس.

وكان ابيشيك براساد البالغ من العمر 32 قد أصيب بتشنجات في 3 أصابع من يده اليسرى أثناء عزف الغيتار ، الأمر الذي منعه عن العزف على آلته المفضلة مما استلزمه الخضوع لعملية جراحية للتخلص من المشكلة.

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وكشف الأطباء لبراساد أنه يعاني من خلل التوتر العضلي او الديستونيا وهو عبارة عن انقباض مستمر في مجموعة من العضلات واضطراب في حركة الأعصاب.

وخلال العملية، طلب الأطباء من براساد العزف على الغيتار وذلك لتحديد الموقع في الدماغ المسؤول عن حالته.

وبعد انتهاء العملية بنجاح، عبّر براساد عن فرحته العامرة بالتخلص من المشكلة إذ استطاع العزف من جديد بعد 20 شهرا من المعاناة.